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НовостиКарта Кубани2 февраля 2023 10:29

В Анапе в феврале покажут кино под открытым небом

Сеансы будут абсолютно бесплатными
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе покажут кино под открытым небом. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе покажут кино под открытым небом. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе в феврале покажут кино под открытым небом. Сеансы будут проходить в выходные. Их сделают абсолютно бесплатными.

- 4 февраля будут крутить «Бриллиантовую руку», 5 февраля покажут «Эбигейл». 11 можно посмотреть «Служебный роман», а 12 февраля фильм «Затмение», - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что 18 и 19 февраля все желающие смогут посмотреть «Не может быть» и

«Альпийские приключения».

Площадка, на которой будут крутить кино находится по адресу: улица Гребенская, 1, Центральный пляж, лаундж-зона. Начало мероприятий в 18:00.