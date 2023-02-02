Следующее судебное заседание будет проходить 1 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд восстановил права застройщика на строительство ТЦ в центре Сочи. Заседание проходило в арбитраже Краснодарского края. О принятом решении сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.

К слову, мэрия Сочи судится с застройщиками с 2013 года. Торговый центр планируют построить в историческом центре города на площади 0,48 га. Объект хотят возводить напротив здания ж/д вокзала. Кадастровая стоимость объекта составляет 166,4 миллионов рублей.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, мэрия Сочи подписала с застройщиком договор об аренде участка на 49 лет в августе 2012 года. Однако в апреле 2013 года администрация признала строящийся объект незаконным. Через два года мэрия с застройщиком решили найти компромисс. Частная компания оформила должным образом проект, получила разрешение и снесла здание за свой счет.

Однако в 2017 году право аренды участка перешло другой компании. Но администрация решила не продлевать аренду. В 2021 году застройщику заявили об окончательно расторжении договора. Но суд встал на сторону частной компании. Мэрия подала апелляцию. Следующее судебное заседание будет проходить 1 марта.