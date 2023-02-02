Более 80 машин стоят в очереди на Керченскую переправу

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 86 машин Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В очереди на Керченскую паромную переправу стоят 86 машин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего машины переправляют четыре парома - «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария». За сутки они перевезли в Крым 272 автомобиля и 321 пассажира.

Ожидающие очередь машины находятся на парковке в поселке Ильич.

- В основном это фуры с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На месте дежурят волонтеры, работает столовая есть пункт обогрева, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничение ввели 27 октября. Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.