Краснодарский хирург-онколог рассказал, как на ранних стадиях выявить рак и кто - в зоне риска

Руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», врач-онколог, химиотерапевт Антон Елкин в эфире радио "КП".

Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, была посвящена передача "Здоровый разговор" на радиостанции "Комсомольская правда-Краснодар". Ежегодно этот день проходит под определенным девизом. В 2023 году он звучит так: "Объединяем наши голоса и действуем!"

- Сегодня в эфире мы объединим наши голоса, чтобы действовать — бороться против этого грозного заболевания, в том числе с помощью просвещения", — сказала ведущая, представляя Антона Елкина, заведующего онкологической службой клиники "Евроонко" в Краснодаре.

"Здоровый разговор" касался волнующих всех вопросов: как не заболеть раком, кто находится в группе риска, какие обследования и с какой периодичностью необходимо проходить, чтобы обнаружить онкологическое заболевание на ранней стадии. Некоторые темы, поднятые в передаче, были необычными, например, есть ли у раковой клетки разум, почему современного онколога можно сравнить с пилотом Boeing или Airbus. Смотрите запись эфира по ссылке.