Вместе с руководителем госансамбля «Исламей» Асланом Нехаем обсудили ход реализации культурных мероприятий в регионе. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи встретился с председателем Союза композиторов республики. Вместе с руководителем госансамбля «Исламей» Асланом Нехаем обсудили ход реализации культурных мероприятий в регионе.

- Мы ведем системную работу по развитию культуры, созданию условий как для выступления профессиональных коллективов, так и для занятий творческой самодеятельностью, - рассказал в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Кроме того, на встрече обсудили итоги прошлого года. В год 100-летия государственности Адыгеи проводился ряд культурных событий. Адыгскую культуру прославляли на сцене Кремлевского дворца.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», композитор также поделился своими творческими планами. В скором времени музыкальный театр Краснодара намерен поставить первую национальную оперу «Раскаты далекого грома».

В завершение встречи за многолетний вклад в сохранение и развитие национальной культуры Мурат Кумпилов вручил Аслану Нехаю памятную медаль.