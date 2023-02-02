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НовостиОбщество2 февраля 2023 10:49

В Сочи оштрафовали женщину за экстремистский статус на корейском в соцсетях

Постановление в законную силу не вступило
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
При рассмотрении дела судом женщина вину признала в полном объеме

При рассмотрении дела судом женщина вину признала в полном объеме

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд Сочи рассмотрел материал об административном правонарушении местной жительницы. 38-летнюю женщину обвиняют по статье “Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики”.

Жительница Сочи 1 февраля опубликовала в соцсетях надпись на корейском языке. Перевод означал приветствие экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории России.

- При рассмотрении дела судом женщина вину признала в полном объеме, просила назначить минимальное наказание, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, женщину признали виновной. Ей придется выплатить штраф 2 000 рублей. Постановление в законную силу не вступило.