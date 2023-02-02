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НовостиОбщество2 февраля 2023 10:55

В Сочи прогнозируют дождь, мокрый снег и шквалистый ветер

Видимость местами будет составлять 1-2 км
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

Порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи резко ухудшится погода. На курорте с 3 по 4 февраля в прибрежной зоне пройдет дождь. В некоторых районах обещают мокрый снег. А в предгорьях возможен снегопад.

- На перевалах, возвышенностях и в предгорьях вероятно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах может образовываться гололедица. Возможна гроза, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, видимость будет составлять 1-2 километра. А порывы ветра усилятся до 15-18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы.