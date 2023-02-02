Машина находится на специализированной стоянке Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре нашли водителя иномарки, который сбил мужчину с мопедом и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Авария произошла накануне вечером по улице Западный обход. По предварительным данным, 30-летний местный житель шел по обочине и катил мопед. В этот момент мужчину сбил водитель иномарки, который не оказал ему первую помощь и скрылся с места аварии.

Пострадавшего пешехода с серьезными травмами госпитализировали. Тем временем сотрудники ДПС начали поиски водителя. Им оказался 30-летний мужчина, который в момент ДТП ехал за рулем автомобиля своего знакомого.

- Машина изъята и помещена на специализированную стоянку. По факту ДТП проводится административное расследование, по результатам которого с учетом степени причиненного пострадавшему вреда здоровью будет принято законное процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.