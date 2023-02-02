В домах из кранов вместо воды полились нечистоты Фото из архива КП

Краснодарцы пожаловались на нечистоты из крана в домах в районе улицы Россинского. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

По словам жильцов, из крана вместо воды льются нечистоты. На жалобу уже отреагировали в муниципальном центре управления.

- Дом обслуживает управляющая компания ООО УК «Жилмассив Комфорт». По их информации произошло подтопление цокольных помещений из-за нарушения работы канализационно-насосной станции, - сообщили в МЦУ Краснодара. - Управляющая компания подала заявку на устранение нарушения, сейчас проводится претензионная работа с собственником канализационно-насосной станции.

В настоящее время последствия разлива нечистот устраняют.