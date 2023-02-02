Курорт Лагонаки наградит лучший молодежный проект по туризму

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля текущего года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курорт Лагонаки учредил номинацию по устойчивому туризму во Всероссийском конкурсе «Воплоти свою мечту!». Создатели лучшего проекта по туризму смогут реализовать его и о пройти недельную недельную стажировку на Красной Поляне.

- По условиям спецноминации конкурсный проект должен соответствовать принципам устойчивого развития, учитывать природные и историко-культурные особенности Республики Адыгея и быть реализованным на территории курорта Лагонаки, - рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в команде участников должно быть не менее двух студентов очной формы обучения одного из ВУЗов республики. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля текущего года.