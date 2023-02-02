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НовостиОбщество2 февраля 2023 11:40

Курорт Лагонаки наградит лучший молодежный проект по туризму

Победители смогут пройти стажировку на Красной поляне
Валерия ГОДОВНИКОВА
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля текущего года

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля текущего года

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курорт Лагонаки учредил номинацию по устойчивому туризму во Всероссийском конкурсе «Воплоти свою мечту!». Создатели лучшего проекта по туризму смогут реализовать его и о пройти недельную недельную стажировку на Красной Поляне.

- По условиям спецноминации конкурсный проект должен соответствовать принципам устойчивого развития, учитывать природные и историко-культурные особенности Республики Адыгея и быть реализованным на территории курорта Лагонаки, - рассказали в пресс-службе Комитета по туризму Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в команде участников должно быть не менее двух студентов очной формы обучения одного из ВУЗов республики. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 февраля текущего года.