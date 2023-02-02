До роддома скорая помощь не доехала всего километр Фото: t.me/gorbolnica1nvrsk

В Новороссийске фельдшеры приняли роды в машине скорой помощи. До роддома оставался всего километр, но девочка появилась на свет по дороге в роддом.

Фельдшерам скорой приходится принимать роды не так часто. В большинстве случаев женщин успевают доставить роддом. Исключением становятся стремительные роды, когда младенец очень скоро может появиться на свет.

Поступившая роженица – уже мама троих детей. В скорую помощь вызов о четвертых родах поступил ближе к 7:30. Бригада экстренно выехала к пациентке, надеясь на то, что успеет довезти женщину в роддом.

Путь к медучреждению составлял всего несколько километров. Тем временем фельдшеры Марина Петрова и Наталья Абрамян заметили, что схватки участились.

- Стало понятно, что роды будут стремительными, да и роды у женщины четвертые. Все так и получилось - схватки учащались и становились более продолжительными. Медицинские работники приготовились принимать роды, - сообщили в пресс-службе Городской больницы №1 Новороссийска.

Фельдшеры рассказывали роженице, как следует дышать, и объяснили все действия при родах. Женщина, не боясь и внимательно слушая все советы, всего через несколько минут родила девочку. Бригада не доехала до роддома всего километр.

- Девочка закричала сразу. Мамочка чувствовала себя хорошо и поблагодарила сразу фельдшеров бригады скорой помощи, - рассказали в пресс-службе горбольницы №1 Новороссийска. - Медицинские работники желают здоровья маме и малышке и очень рады, что помогли свершиться чуду рождения!