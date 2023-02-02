На ремонт и содержание дорог в Адыгее выделят более 4,2 млрд рублей в текущем году

Адыгея входит в число лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адыгея входит в число лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году на эти цели выделят более 4,2 млрд рублей.

- Средства будут направлены на содержание, ремонт и реконструкцию автодорог, разметку, освещение, обустройство тротуаров, установку камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на 2023 год запланирован ремонт дороги в Майкопе и Яблоновском, в Кошехабльском, Гиагинском, Майкопском и Шовгеновском районах. Намеченные мероприятия выполняются с целью создания комфортной транспортной сети и снижения аварийности на дорогах.