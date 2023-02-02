Летом в Приморско-Ахтарске запустят катамаран на 50 мест Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани посетил завод металлоконструкций в Приморско-Ахтарске. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Предприятие с 2017 года выпускает земснаряды для расчистки русел рек и добычи полезных ископаемых. 30-ти тонные конструкции до 20 метров в длину заказало Минприроды региона. Первый земснаряд передали в декабре, второй готовят к отправке в марте.

- Ежегодно мы выделяем значительные средства на расчистку и углубление рек. Это необходимая работа на предупреждение паводковых ситуаций, наводнений, ущерб от которых колоссальный, - отметил Вениамин Кондратьев. - Такую технику мы готовы приобретать у наших местных производителей.

Кроме того, завод изготавливает маломерные суда. В 2021 году производство подготовило катамаран для морских прогулок, курсирующий в Геленджике, и двухпалубное судно на 120 мест для Анапы.

Летом в Приморско-Ахтарске планируют запустить катамаран на 50 пассажиров. Отмечается, что использование отечественных комплектующих удешевляет производство без потери качества.

Сейчас на предприятии рассматривают создание промпарка. Глава региона поддержал идею и поручил рассмотреть такую возможность.