В городе обновят центральный стадион «Русь»

Центр единоборств планируют построить в Приморско-Ахтарске. Кроме того, в городе обновят центральный стадион «Русь». Об этом сообщили во время рабочей поездки губернатора в Приморско-Ахтарский район.

На центральном стадионе работают 11 взрослых и детских спортклубов. В них насчитывается более 300 воспитанников. На стадионе обновят здание, трибуны и подтрибунные помещения, заменят покрытие футбольного поля на искусственное. Проект уже получил положительное заключение.

В городе также появится центр единоборств, новые площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и большого тенниса. Отмечается, что это поможет проводить больше соревнований, сборов спортсменов и развивать новые виды спорта.

- В Приморско-Ахтарске должны быть созданы комфортные условия для занятий спортом и физической культурой. Такие объекты, как центральный стадион всегда пользуются популярностью у жителей, но они обязаны отвечать современным требованиям, - отметил глава региона.