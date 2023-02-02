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НовостиКарта Кубани2 февраля 2023 12:46

В Анапе мопед врезался в фуру

Водителя доставили в больницу
Мария ЧАЛАЯ
В ДТП пострадал водитель мопеда. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В ДТП пострадал водитель мопеда. Фото: t.me/OMVD_Anapa_news

В Анапе в ДТП с фурой пострадал водитель мопеда. Авария случилась в районе хлебозавода по улице Астраханской.

- Произошло столкновение седельного тягача и мопеда. Водитель двухколесного транспортного средства получил травмы правой ноги. Его доставили в травматологическое отделение больницы и оказали помощь, - сообщили в отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что на месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы.

На данный момент все обстоятельства ДТП устанавливаются.