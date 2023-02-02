Курорт Абрау-Дюрсо вошел в ТОП-10 лучших работодателей России

Фото предоставлено пресс-службой курорта Абрау-Дюрсо

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» принял участие в рейтинге работодателей России от HH.ru. Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором учитываются лучшие HR-практики. Анализ компании проводился с трех сторон: внутренняя оценка (рекомендации сотрудников), внешняя оценка (мнение кандидатов в поиске работы), оценка развития HR-процессов в компании.

По итогу всех отборочных этапов Центр туризма «Абрау-Дюрсо» занял почетное 7-е место в рейтинге работодателей за 2022 год. В финал вошли 344 компании с численностью от 251 до 1000 сотрудников. В десятке лидеров рейтинга: онлайн-кинотеатр Иви, Okko, Сбермаркетинг, Студия Артемия Лебедева, Школа управления СКОЛКОВО и другие компании. Стоит отметить, что «Абрау-Дюрсо», как представитель отрасли развлекательных и ресторанных сетей, принял участие в рейтинге впервые.

Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»:

- Каждый год на берег озера Абрау приезжает около полумиллиона гостей. Они ценят туристическую инфраструктуру, атмосферу курорта Абрау-Дюрсо и уровень гостеприимства. Всё это было бы невозможным без команды «Абрау-Дюрсо». Для обеспечения стабильно высокого качества сервиса, необходима забота о благополучии сотрудников. Мы используем современные инструменты и следим за HR-трендами, чтобы соответствовать ожиданиям современного кандидата, а также создаем условия для финансового благосостояния и формирования благоприятной среды для роста и развития. География сотрудников не ограничена Краснодарским краем, к нам стремятся кадры со всей России – для иногородних мы предоставляем проживание на территории Абрау-Дюрсо. Приглашаем талантливых специалистов в наши ряды!

Более подробно о работе в команде читайте на сайте HH.ru (страница «Центра винного туризма Абрау-Дюрсо»), а также на странице соцсети «Вконтакте».