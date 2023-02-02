Студентки из Майкопа самостоятельно взялись за решение проблемы замусоривания берега реки Белой

Софья Лысенко, Дарья Кухлеева и Алина Хайлова отправились на берег реки Белой, чтобы убрать территорию. Фото: пресс-служба АГУ Майкоп

Студентки Адыгейского государственного университета самостоятельно взялись за решение проблемы замусоривания. Софья Лысенко, Дарья Кухлеева и Алина Хайлова отправились на берег реки Белой, чтобы убрать территорию. Девушки сняли видеоролик, в котором призвали ценить красоту республиканской столицы.

- Мы сделали это не ради похвалы, а для того, чтобы привлечь внимание к этому месту — родному не только для нас, но и многих других жителей Шовгеновского городка, - рассказала студентка четвертого курса филологического факультета Алина Хайлова.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девушки на протяжении нескольких часов убирали мусор. За это время они заполнили им 15 мешков, а также собрали более 500 пластиковых бутылок.