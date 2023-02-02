Мэр Краснодара передал награды семьям погибших участников СВО Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре семьям погибших участников СВО передали ордена Мужества. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Встреча с семьями прошла в военкомате Карасунского и Центрального округов. Мэр Краснодара вручил ордена Мужества, которыми погибшие участники СВО награждены посмертно. Кроме того, семье одного из погибших в ходе спецоперации передали медаль «За отвагу».

- Сердце замирало от сопереживания семьям, потерявшим своих мужей и сыновей. Но этот крест нам необходимо нести вместе, - сказал Евгений Наумов. - Мы все - одно целое, и наша первоочередная задача - помогать всеми возможными способами. Выражаю глубокие и искренние слова благодарности участниками СВО и соболезнования семьям погибших.

Участники встречи обсудили вопросы, с которыми столкнулись семьи участников СВО. Как отметил глава города, нуждающихся в поддержке не оставят без внимания.

- Городская администрация оказывает поддержку благотворительному фонду «Основа», за счет фонда уже оказана помощь 66 семьям, - отметил Евгений Наумов.