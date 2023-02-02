Семь парков создали в Приморско-Ахтарском районе за пять лет

Глава региона встретился с активом Приморско-Ахтарского района Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Семь парков создали в Приморско-Ахтарском районе Кубани за последние пять лет. Об этом сообщили на встрече губернатора края с активом муниципалитета.

Всего на благоустройство общественных зон направили 150 млн рублей. Четыре новых парка построили в Приморско-Ахтарске. Еще три парковые зоны появились в станицах Бриньковской, Бородинской и Ольгинской. Кроме того, в районном центре обновляют набережную. Планируется, что она станет самой протяженной на Азовском побережье.

Как отметили на встрече, 80% бюджета в муниципалитете направляют на соцсферу. В 2022 году в районе отремонтировали детсад станицы Бородинской и построили детсад на 165 мест. Дома культуры появились в станицах Приазовской и Бородинской, еще один ДК возводят в станице Степной. В Приморско-Ахтарске отремонтировали Дворец культуры, а в станице Бриньковской открыли современную библиотеку.

- Улучшения заметны – благоустраивается набережная, обновляются парки и скверы. Район активно участвует в реализации краевых программ и нацпроектов, - отметил Вениамин Кондратьев. - В 2022 году из регионального бюджета направили более 1,3 млрд рублей. Важно, что эти средства были не потрачены, а освоены с видимым для жителей результатом.

В районе за три года после пожара отремонтировали Приморско-Ахтарскую спортшколу, построили бассейн и обновили стадион в станице Бриньковской, открыли мини-спорткомплекс в станице Ольгинской, реконструировали Центр Олимпийской подготовки водных видов спорта, построили два скейтпарка и четыре спортплощадки.