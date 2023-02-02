В Анапе загорелся дом. Фото: t.me/anapanovosti

В Анапе загорелся двухэтажный дом. Пожар произошел в СНТ Здоровье на улице Лимонная.

- В 11:58 к месту вызова направлены пожарные. В 12:17 по прибытию к месту первых подразделений проведена разведка 1 звеном газодымозащитной службы. Установлено, что произошло возгорание в 2-х этажном жилом доме на площади 150м2, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 14:05 пожар полностью ликвидировали. Во время возгорания никого не эвакуировали, и никто не пострадал.

К ликвидации пожара от МЧС России привлекалось 14 человек личного состава, 4 единицы техники.