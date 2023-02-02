Бывший гендиректор «РБК Краснодар» Максим Сеструхин отправится добровольцем в зону СВО

Бывший гендиректор «РБК Краснодар» отправится в зону СВО добровольцем Фото из архива КП

Бывший гендиректор «РБК Краснодар» станет участником СВО. Максим Сеструхин отправится в зону боевых действий добровольцем, сообщают «Краснодарские известия».

В настоящее время Максим Сеструхин занимает должность замдиректора издательства «Наука». Он не попадает под условия частичной мобилизации.

- Это решение добровольное, основанное на личном выборе и оценке ситуации. Победа будет за нами, - сказал Максим Сеструхин.

Отмечается, что издание «Наука» с начала СВО помогает участникам боевых действий и жителям освобожденных территорий.