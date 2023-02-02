В Сочи в Год архитектуры проведут около 120 мероприятий

Глава Сочи обсудил с членами Градостроительного совета программу Года архитектуры Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Около 120 мероприятий проведут в Сочи в Год архитектуры. Глава города Алексей Копайгородский обсудил программу с членами Градостроительного совета курорта.

Отмечается, что ключевым мероприятием станет утверждение Генплана. В нем учли более 330 новых соцобъектов, инженерные и коммунальные сооружения. Документ определит развитие курорта на ближайшие 10 лет.

В начале года в Дагомысе завершили ремонт детсада №126. Кроме того, в городе возводят шесть школ, детсадов и зал единоборств. Всего в этом году построят и спроектируют 19 соцобъектов, еще 19 находятся в разработке.

На курорте также благоустраивают пешеходный маршрут на улице Эстонской. Он соединит Красную Поляну и Эстосадок. На маршруте «Две реки - одно море» монтируют секции 50-метрового моста «Волшебный лист».

Продолжается ремонт здания насосной станции у морпорта. Ко Дню города здесь планируют открыть первый региональный филиал московского музея имени Алексея Щусева. А для детей на летних каникулах в учреждении запустят школу архитекторов. Ребята создадут макеты городских достопримечательностей и авторские проекты.

- Эти идеи будем учитывать и в благоустройстве города, - отметил Алексей Копайгородский.

В Красной Поляне на улице Волоколамской появилось общественное пространство. Для жителей также запустили анкетирование, которое поможет учесть пожелания по благоустройству сквера у школы №65 в Красной Поляне.