Женщину лишали прав за то, что она скрылась с места другого ДТП Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре задержали женщину, сбившую на иномарке 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, ДТП произошло вечером 30 января на пересечении улиц Российской и Солнечной. Школьник переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. В это время мальчика сбила иномарка. Водитель не оказал пешеходу первую помощь и скрылся с места ДТП.

Как оказалось, за рулем автомобиля находилась 47-летняя местная жительница. Известно, что женщину лишали прав за то, что она уехала с места другого ДТП в сентябре 2022 года.

- В отношении женщины были составлены два административных протокола - за управление авто водителем, лишенным прав, и оставление места ДТП. По решению Октябрьского районного суда Краснодара ей назначено наказание в виде лишения водительского удостоверения сроком на 18 месяцев и наложения штрафа в размере 30 тыс. рублей, - сообщил начальник пресс-службы городского УМВД Артем Коноваленко.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Будет установлена степень причиненного вреда здоровью ребенка. По результатам экспертизы примут решение.