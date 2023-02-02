Водитель Ford Focus погиб в ДТП с тремя машинами на Кубани

В результате аварии, один человек погиб, один доставлен в больницу. Фото: пресс-служба ГИБДД Кубани

Смертельное ДТП произошло 2 февраля около двух часов на Кубани. В Мостовском районе на подъезде к Майкопу столкнулись три автомобиля. Один человек погиб, один - в больнице.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля и столкновение с ГАЗелью и Toyota Corolla, которые двигались во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кубани.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате аварии, 51-летний водитель Ford Focus погиб на месте, 33-летний водитель ГАЗели доставлен в больницу с травмами. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства, способствовавшие ДТП.