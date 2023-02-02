В Майкопе замначальника отдела полиции подозревают в мошенничестве

Расследование продолжается Фото из архива КП

В Майкопе на замначальника отдела полиции завели уголовное дело. Сотрудника городского ОМВД подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Так, в августе 2017 года оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД по Майкопу обратился к знакомому местному жителю. Он рассказал, что якобы имеет на рассмотрении заявления граждан о привлечении его к уголовной ответственности. Полицейский предложил мужчине систематически перечислять деньги. За это сотрудник МВД обещал помочь с уводом от уголовной ответственности.

Мужчина согласился и с августа 2017 по август 2021 года переводил деньги на расчетные счета родственников полицейского. Всего он перечислил более 150 тысяч рублей.

- В МВД по Республике Адыгея в отношении указанного сотрудника проводится служебная проверка. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.