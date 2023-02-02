Для Приморско-Ахтарского района разработают программу социально-экономического развития

Губернатор Кубани обсудил поддержку бизнеса и привлечение инвестиций на встрече с жителями муниципалитета. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поручил разработать программу социально-экономического развития Приморско-Ахтарского района. Это поможет привлечь в район инвестиции и поддержать местных бизнесменов. Сейчас муниципалитет занимает невысокие позиции в крае, поэтому краевые коллеги должны помочь ему обозначить новые точки экономического роста.

– Программы поддержки краевых фондов очень востребованы среди предпринимателей. Соберите представителей местных предприятий и компаний, которые как никто другой понимают, что нужно сделать, чтобы нарастить свое присутствие в товарах и услугах. – поручил Вениамин Кондратьев своему заместителю Александру Руппелю.

В сводном рейтинге муниципалитетов Кубани по итогам 9 месяцев 2022 года Приморско-Ахтарскому району присвоено 39 место. На территории муниципалитета удалось освоить 328 млн рублей инвестиций, по этим показателям район занимает 44 место в крае.

Программа социально-экономического развития муниципалитета будет разработана до 1 мая 2023 года.