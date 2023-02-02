В Северском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроят сквер

После благоустройства сквер станет популярным местом отдыха. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2023 году в селе Львовском Северского района благоустроят запущенный и заброшенный сквер. Общественная территория будет обновлена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Сквер находится в центре села, рядом расположены школа, детский сад и Дом культуры. Но из-за того, что в сквере отсутствуют тротуары и нет детских площадок, место не пользуется популярностью у местного населения. Благодаря федеральной субсидии в небольших сельских поселениях численностью свыше тысячи человек появляются новые благоустроенные зоны отдыха, - рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Дунаев.

Проектом предусмотрены тротуары, устройство детской игровой площадки со специальным покрытием, установка парковой мебели и дополнительное озеленение прилегающей территории.