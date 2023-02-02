Госэкспертиза одобрила проекты строительства пяти детских садов на Кубани

Строительство социальных объектов находится на контроле губернатора края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Проекты пяти детских садов на Кубани получили положительные заключения госэкспертизы. Два дошкольных учреждения появятся в Краснодаре в районе Западного обхода и на улице Новодонецкой, 50. Также новые детсады построят в южной части Новороссийска, в поселке Дагомыс и в станице Новокорсунской.

- Детский сад на 160 мест в станице Новокорсунской по улице Красной, 33. построят по поручению главы региона. Об отсутствии в населенном пункте детсада на «Прямой линии» губернатору рассказала жительница Тимашевского района. К работам здесь приступят уже 1 июня, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также получили одобрение проекты строительства офисов врача общей практики в станицах Холмской и Приазовской, спортивный комплекс в станице Ярославской и школа в городе Краснодаре по улице Новороссийской.