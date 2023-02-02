Крыловская районная больница получила современное медицинское оборудование

Новое оборудование получила Крыловская районная больница. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для Крыловской районной больницы приобрели цистоскоп, который необходим при диагностировании болезней мочеполовой системы. Оборудование поступило в лечебное учреждение в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

– Новый цистоскоп позволит выявить патологии мочевого пузыря еще на ранних стадиях и назначить своевременное лечение, – рассказал главный врач Крыловской больницы Вадим Усалев.

С помощью цистоскопии врачи смогут получить больший объем информации, которая недоступна при ультразвуковом или рентгенологическом исследованиях. В 2022 году Крыловская центральная районная больница также получила новые бактерицидные облучатели и флюорограф.