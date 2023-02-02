Более 420 молодых семей Кубани стали новоселами благодаря соцвыплатам

Стали новоселами благодаря помощи государства. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2022 году более 420 молодых семей Кубани улучшили жилищные условия благодаря социальным выплатам. Материальную помощь предоставили в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

- В 2022 году на эти цели было выделено более 490 млн рублей из всех уровней бюджета. Субсидии можно использовать на приобретение строящегося или готового жилья, в том числе первоначальный взнос при получении ипотечного кредита или же выплатой можно погасить уже имеющийся кредит, - рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

В Краснодарском крае средний размер социальной выплаты для семьи из двух человек составил свыше 1 млн рублей, семья из трех человек могла уже получить 1,5 млн рублей.

На финансовую поддержку могут рассчитывать как бездетные молодые семьи, так и с детьми. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.