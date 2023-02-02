Жители Приморско-Ахтарска попросили построить бассейн

Глава региона пообещали жителям соцобъекты. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Приморско-Ахтарске по просьбе жителей появится бассейн. Такое обещание дал губернатор региона. Вениамин Кондратьев рассказал, что в будущем в Приморско-Ахтарском районе появится спортивный кластер.

– Мы уделяем много внимания спортивной инфраструктуре. Если для местных жителей такой объект, как бассейн необходим, то считаю, что надо помочь, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатору Игорю Галасю было передано поручение предусмотреть финансирование на строительство Дворца водных видов спорта.

Также в ходе встречи Вениамина Кондратьева с жителями муниципалитета были затронуты вопросы дальнейшего благоустройства района и развития курортной сферы.