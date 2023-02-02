На Кубани будут штрафовать за незаконный запуск дронов

Жителей Кубани предупредили о штрафах за запуск квадрокоптеров. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На территории Краснодарского края продолжает действовать запрет на запуск гражданских дронов. Запрет распространяется на жителей, организации и индивидуальных предпринимателей.

- При несанкционированных запусках беспилотных летательных аппаратов жителей и юридических лиц привлекут к установленной законом административной и иной ответственности, беспилотники будут принудительно приземлять, - напомнили в антитеррористической комиссии Краснодарского края.

Запрет не касается беспилотников, принадлежащих органам государственной власти Краснодарского края, а также подведомственным им учреждениям, федеральным органам госвласти, органам местного самоуправления, организациям, выполняющим государственный оборонный заказ, и организациям, работающим по договору с органами госвласти.

Напомним, что ограничения были введены 12 декабря. Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, нарушение пользователем воздушного пространства влечет наложение административного штрафа в соответствии со статьей 11.4 КоАП РФ. Нарушителям придется заплатить от 20 до 500 тысяч рублей.