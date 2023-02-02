Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 февраля 2023 17:01

Жительница Новороссийска незаконно зарегистрировала в квартире 25 иностранцев

Евгения ХАЛИКОВА
Владелица "резиновой" квартиры предстанет перед судом.

Владелица "резиновой" квартиры предстанет перед судом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске полицейские выявили «резиновую» квартиру. Согласно данным из паспортного стола в стандартной хрущевке проживали 25 человек, не считая хозяйки. Причем никого из них не связывали друг с другом родственные связи.

- Адрес массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет выявили участковые уполномоченные отдела полиции Приморского района. Полицейские установили, что 43-летняя местная жительница, не имея намерений предоставлять иностранным гражданам свое домовладение для проживания, поставила на регистрационный учет приезжих из ближнего зарубежья, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении собственницы возбуждено уголовное дело. После судебных разбирательств ей самой придется покинуть свою квартиру. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.