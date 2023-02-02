Главой полиции Горячего Ключа назначен Владислав Петухов

Назначен новый начальник Отдела МВД России по городу Горячий Ключ. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудникам отдела МВД России по городу Горячий Ключ представили нового начальника. Главой горячеключевской полиции стал полковник полиции Владислав Петухов.

Владислав Петухов в органах внутренних дел служит с 1998 года. Ранее он занимал должность начальника ОМВД России по Мостовскому району.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степени и медалью МВД России «За боевое содружество», «Участник боевых действий».