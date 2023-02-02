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НовостиОбщество2 февраля 2023 17:11

Главой полиции Горячего Ключа назначен Владислав Петухов

Ранее полицейский занимал должность начальника отдела МВД России по Мостовскому району
Евгения ХАЛИКОВА
Назначен новый начальник Отдела МВД России по городу Горячий Ключ. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Назначен новый начальник Отдела МВД России по городу Горячий Ключ. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудникам отдела МВД России по городу Горячий Ключ представили нового начальника. Главой горячеключевской полиции стал полковник полиции Владислав Петухов.

Владислав Петухов в органах внутренних дел служит с 1998 года. Ранее он занимал должность начальника ОМВД России по Мостовскому району.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й и 1-й степени и медалью МВД России «За боевое содружество», «Участник боевых действий».