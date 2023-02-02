В Краснодаре на улице Монтажников демонтировали незаконное летнее кафе

Собственник за неделю исполнил распоряжение администрации о демонтаже. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре на улице Монтажников убрали незаконное летнее кафе. Ранее предприниматель заключил с администрацией города договор на размещение летней веранды площадью 30 квадратных метров, но по факту летник занял вдвое больше муниципальной земли.

- В результате, когда срок действия документа истек, муниципалитет не стал его продлевать. Ведь владелец самовольно, и не поставив никого в известность, увеличил вдвое площадь объекта, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

На незаконное летнее кафе обратил внимание глава города Евгений Наумов. Он поручил убрать объект в кратчайшие сроки. Демонтировал пристройку собственник своими силами.