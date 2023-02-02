Почти 3 тысячи туристов отдыхают на горнолыжных курортах Сочи

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

На горнолыжные курорты Сочи за последнюю неделю прибыли 3 тысячи туристов. Отели и апартаменты в горном кластере заполнены почти на 63%. Для досуга отдыхающих доступны популярные туристические программы, а также единые и прогулочные ски-пассы.

– Отдых в Сочи должен быть безопасным и приятным. В течение всего зимнего курортного сезона на курорте действует городской оперативный штаб. Работа ведется круглосуточно в полном взаимодействии всех служб, что позволяет быстро и качественно решать все возникающие вопросы, — рассказала вице-мэр Сочи Инна Петухова.

Мониторинговые группы ежедневно проверяют объекты потребительской сферы. За неделю было проверено 69 объектов. Для координации туристов работают волонтеры. Они рассказывают о расположении объектов, графике работы канатных дорог и расписании общественного транспорта.