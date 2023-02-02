Инвестор планирует открыть в Анапе улиточную ферму и винзавод за 800 млн рублей

В Анапе откроют улиточную ферму. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Уташ планируют создать кластер с улиточной фермой и винзаводом. Начальные инвестиции в проект составят 800 млн рублей, сообщает «Ъ-Кубань».

- На заседании рассмотрели проект строительства в поселке Уташ производственно-технического кластера с винзаводом, улиточной фермой, терминалом для хранения саженцев и плодоовощной продукции. Аналогов проекту в Анапе нет, - рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Власти пообещали оказать инвестору необходимую помощь и оформить все необходимые документы в рамках «одного окна». Начало реализации запланировано на 2023–2030 годы. Согласно проекту, будущий винзавод займет площадь 5 га. На территории разместятся дегустационный зал, погреба, ангары с холодильными камерами, улиточная ферму, сыроварня, а также колбасный цех.