В аэропорт Сочи вернулся самолет из-за неисправного шасси

Капитан принял решение вернуться в эрпорт вылета. Фото: пресс-служба аэропорта Сочи.

В аэропорт Сочи экстренно вернулся самолет с неисправными шасси. Сигнал о незакрытии створок экипаж борта получил во время набора высоты. Капитан лайнера принял решение вернуться в воздушную гавань курорта и благополучно совершил посадку в 17.23.

- Сегодня, 2 февраля 2023 года, в процессе набора высоты воздушного судна авиакомпании "Азимут" сработал сигнал о срабатывании сигнализации индикации о незакрытии створок шасси. Борт вернулся в аэропорт вылета для проведения технического осмотра, - сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

На борту находились 100 пассажиров. Авиакомпания заменила самолет, после чего он в 19.55 вылетел в Минеральные Воды.