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НовостиОбщество2 февраля 2023 20:16

Узнали, где будут отключения света в Сочи 3 февраля 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Сочи сообщили о новом графике ремонтных работ, из-за чего на нескольких улицах не будет света. Ограничения коснутся жителей улиц Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Демократическая, Интернациональная, Энгельса, Гастелло, Гранатовая, Мзымтинская, Афипская, Пермская, Кропоткинская, Ахштырская, Ильинская, Энергетиков, Приморская набережная 15а, Туманяна, Чавчвавадзе, Бабушкина, Братьев Аракелян, Цикломеновая и Золотая.

С 7:00 до 20:00 будет прекращено электроснабжение объектов, расположенных на переулках Демократический, Садовый и Форелевый. В зону отключения попадет кафе «Розарий» и компания «Колизей».