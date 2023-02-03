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НовостиОбщество3 февраля 2023 4:09

Жители Западного округа Краснодара частично остались без света из-за аварии

Специалисты устраняют поломку
Светлана ОВДЕЙ
На месте поломки работает аварийная бригада

На месте поломки работает аварийная бригада

Жители Западного округа Краснодара частично остались без света. Отключение электроэнергии произошло из-за аварии.

- Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключены ПС «ЮЗ-307» и 11 трансформаторных подстанций, - сообщили в городской ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Гагарина, Котовского, Красных Партизан, Парковой. Временно обесточены улицы Аэродромная, Пластунский 1-й проезд.

На месте поломки работает аварийная бригада. Время восстановления подачи уточняется.