Жителей Кубани предупредили о дождях, мокром снеге и гололеде 3 февраля

Водителей предупреждают о гололеде Фото из архива КП

На Кубани 3 февраля прогнозируют осадки. Местами в регионе ожидаются дожди, мокрый снег и снег. А водителей предупреждают о возможном гололеде.

В утренние часы региона окутает туман. А на деревьях и проводах возможно налипание мокрого снега.

- Температура воздуха ночью 0…-5°, местами в юго-восточных предгорных районах -3…-8°, днем 2…7°. В горах ночью -7…-12°, днем 0…-5°, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. Местами на курортах обещают дождь и мокрый снег, а в отдельных районах осадки усилятся.

- Ветер южной четверти 6-11 м/с, ночью порывы 12-14 м/с, днем 15-20 м/с Температура воздуха ночью 0…+5°, днем 6…11°, - уточнили синоптики.

В целом по краю ветер поднимется до 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.