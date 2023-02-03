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НовостиОбщество3 февраля 2023 4:32

Погода в Адыгее 3 февраля 2023: к ночи пройдет ледяной дождь

В Адыгее 3 февраля к вечеру испортится погода
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 3 февраля 2023

Узнали, какой будет погода в Адыгее 3 февраля 2023

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 3 февраля 2023 года.

В Адыгее 3 февраля сохранится пасмурная погода, местами с прояснением. По данным гидрометцентра осадки ожидаются, но не существенные. Максимальная температура воздуха днем +7 градусов. Ветер юго-восточный, 2 м/с. Ночью температура опустится до -3 градусов. Ветер южный, юго-восточный, 3 м/с.

В Лаго-наки пройдет небольшой снег. В светлое время суток воздух прогреется до +3 градусов. Ветер южный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 градусов. Ветер южный, юго- восточный, 3 м/с.