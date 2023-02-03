Сумма на банковских счетах жителей Адыгеи выросла на 12,6% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кредитный портфель жителей Адыгеи за 2022 год вырос на 13,5 %. На 1 января 2023 года его сумма составила 66,7 млрд рублей.

- Покупку жилья стимулировало действие льготных программ с господдержкой. В итоге средневзвешенная процентная ставка по ипотеке была ниже, чем в 2021 году. Например, в декабре 2022 года ипотечные кредиты выдавались под 5,0% годовых, а годом ранее под 8,2%, – рассказал управляющий Отделением Банка России – Национальным банком по Республике Адыгея Сергей Самойленко.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», выросла сумма на банковских счетах жителей Адыгеи. На начало 2023 года показатель достиг 43,5 млрд рублей. Что на 12,6% выше, чем на аналогичную дату прошлого года.