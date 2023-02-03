Русалина Баралеева не вернулась домой 2 февраля Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

На Кубани ищут пропавшую без вести 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Русалина Баралеева ушла из дома 2 февраля в поселке Афипском, но так и не вернулась. Родственники начали поиски пропавшей школьницы и обратились за помощью к волонтерам.

Известно, что Русалина ростом 158 сантиметров, уходила в темно-синем пуховике с капюшоном, черных джинсах и черных кроссовках. Девочка имеет темно-каштановые волосы и карие глаза.

Всех, кто видел Русалину и знает, где она может находиться, просят сообщить по номеру 8(961)5315154 либо на горячую линию отряда - 8 (800) 700 5452.