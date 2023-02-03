Поиски завершены Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшей без вести 14-летней школьницы. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Девочка ушла из дома 2 февраля в поселке Афипском. После того как школьница не вернулась домой, родственники забили тревогу и начали поиски. За помощью они обратились к волонтерам.

Спустя сутки пропавшего подростка удалось найти.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась школьница, волонтеры не уточняют.