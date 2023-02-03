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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:09

На Кубани завершены поиски пропавшей без вести 14-летней школьницы

Девочка ушла из дома 2 февраля и не вернулась
Светлана ОВДЕЙ
Поиски завершены Фото из архива КП

Поиски завершены Фото из архива КП

На Кубани завершены поиски пропавшей без вести 14-летней школьницы. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Девочка ушла из дома 2 февраля в поселке Афипском. После того как школьница не вернулась домой, родственники забили тревогу и начали поиски. За помощью они обратились к волонтерам.

Спустя сутки пропавшего подростка удалось найти.

- Найдена, жива, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Где все это время находилась школьница, волонтеры не уточняют.