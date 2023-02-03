Всероссийский Гайдай-диктант состоится в Сочи

Все участники Гайдай-диктанта получат благодарственные письма Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Сочи пройдет Всероссийский Гайдай-диктант «Помедленнее, я записываю». Мероприятие организовали к празднованию 100-летия кинорежиссера Леонида Гайдая.

- Диктант пройдет 11 февраля в офлайн- и онлайн-режимах, - сообщили на официальном сайте «ГайдайЦентра».

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, диктант на курорте будет проходить в Доме культуры на улице Гагарина, 51. К слову, количество мест ограничено, поэтому стоит записаться заранее. Зарегистрироваться на диктант можно до 10 февраля по телефону: 8 (862) 555-10-87 с 10:00 до 17:00.

Все участники Гайдай-диктанта получат благодарственные письма, а имена победителей будут опубликованы на сайте проекта.