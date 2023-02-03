Прогулочный билет обойдется всего лишь в 333 рубля Фото: Андрей АБРАМОВ

Стоимость ски-пассов в горах Сочи упала в три раза из-за аномально теплой зимы. На горнолыжных курортах можно купить дневной или вечерний абонемент за 999 рублей, а прогулочный билет обойдется всего лишь в 333 рубля.

- Мы делаем все возможное, чтобы не допустить уменьшение числа отдыхающих и снижения качества их отдыха вне зависимости от погоды. Для этого снизили цены на ски-пассы и прогулочные билеты на бесснежный период, - рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта Сочи.

Сниженные цены действуют по акции “Ждем снега” на сrлонах Лаура и Альпика. Ранее стоимость ски-пасса составляла здесь 3230 рублей, а прогулка - 1500 рублей. В настоящее время на горнолыжном курорте для туристов открыты четыре красные, три зеленые и одна синяя трасса.

- Многие спрашивают, почему мы не включаем снежные пушки постоянно? Все просто: ведь для запуска оснежения необходимо, чтобы была минусовая температура, - заявили в пресс-службе горнолыжного курорта.

К слову, открытие горнолыжного сезона в 2022 году состоялось в конце декабря из-за аномально теплой зимы в Сочи.