На Кубани 3 февраля отмечают освобождение Староминского и Ленинградского районов от немецко-фашистских захватчиков

3 февраля 1943 года освобождены Староминский и Ленинградский районы Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани отмечают годовщину освобождения Староминского и Ленинградского районов. Ровно 80 лет назад, 3 февраля 1943 года, муниципалитеты были освобождены от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор края рассказал о планах захватчиков, которые им не удалось выполнить.

- По замыслу захватчиков на этих плодородных землях планировалось нарезать наделы для особо отличившихся ветеранов вермахта. Таким планам не суждено было сбыться - советские войска выбили врага из наших станиц и хуторов, - отметил глава региона.

Полностью освободить районы от захватчиков удалось практически без использования тяжелой техники.