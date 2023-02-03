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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:33

Что произошло за ночь 3 февраля в Краснодарском крае

Стоимость ски-пассов в горах Сочи упала в три раза из-за аномально теплой зимы
Алексей ГУК

Стоимость ски-пассов в горах Сочи упала в три раза из-за аномально теплой зимы. Можно приобрести дневной или вечерний ски-пасс за 999 рублей.

В Сочи поймали быка, который пугал горнолыжников. Животное передано хозяину.

На Кубани будут штрафовать за незаконный запуск дронов. Об ответственности за нарушение запрета на запуск беспилотников напомнили в оперштабе Кубани.

В Краснодаре водитель маршрутки высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных. Девочка просила оплатить картой, но терминал был сломан.