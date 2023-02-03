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НовостиОбщество3 февраля 2023 5:53

Ремонт улицы Пионерской в Краснодаре завершили на 95%

Работы выполняются по нацпроекту
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На обновленной улице заменили дорожное полотно и установили знаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

На обновленной улице заменили дорожное полотно и установили знаки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту. Работы на улице Пионерской завершили на 95%. Речь идет об участке дороги от улицы Ким до Ключевой. Специалисты отремонтировали один километр.

- На обновленной улице заменили дорожное полотно и установили знаки. При наступлении благоприятных погодных условий рабочие начнут наносить дорожную разметку, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

К слову, в настоящее время асфальт уложили на улицах Ставропольской, Офицерской, Юннатов, им. Фрунзе, Фадеева, Пригородной, Власова, Котовского, Новороссийской, Деповской и Пугачева.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ремонтные работы продолжаются на улицах Таманская, Первомайской, Думенко, Полины Осипенко, Кавказской, Димитрова и Чернышевского.

В Краснодаре продолжают ремонтировать дороги по нацпроекту. Работы на улице Пионерской завершили на 95%. Речь идет об участке дороги от улицы Ким до Ключевой. Специалисты отремонтировали один километр. - На обновленной улице заменили дорожное полотно и установили знаки. При наступлении благоприятных погодных условий рабочие начнут наносить дорожную разметку, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. К слову, в настоящее время асфальт уложили на улицах Ставропольской, Офицерской, Юннатов, им. Фрунзе, Фадеева, Пригородной, Власова, Котовского, Новороссийской, Деповской и Пугачева. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, ремонтные работы продолжаются на улицах Таманская, Первомайской, Думенко, Полины Осипенко, Кавказской, Димитрова и Чернышевского.